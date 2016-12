POL-GE: Schwerverletzter Kradfahrer in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 28.12.2016, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Düttingstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23- jähriger Pkw-Fahrer aus Gelsenkirchen fuhr vom Fahrbahnrand an. Dabei übersah er einen 58- jährigen Kradfahrer, der diese Stelle passierte. Die Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Kradfahrer stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass ihn ein Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus bringen musste, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

