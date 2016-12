POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Kind

Gelsenkirchen (ots) - Am 21.12.2016, gegen 07:45 Uhr, überquerte ein 13- jähriger Gelsenkirchener die Horster Straße in Höhe der Flurstraße in Beckhausen. Er wollte in die dortige Straßenbahn einsteigen, die auf den Schienen wartete. Der 60- jährige Straßenbahnfahrer bemerkte den Jungen nicht. Er fuhr an, als sich der 13- Jährige vor der Bahn befand und erfasste diesen. Der Junge stürzte, blieb aber unverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 6230 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell