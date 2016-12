POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Kind

Gelsenkirchen (ots) - Am 21.12.2016, gegen 07:45 Uhr, überquerte ein 13- jähriger Gelsenkirchener die Horster Straße in Höhe der Flurstraße in Beckhausen. Er wollte in die dortige Straßenbahn einsteigen, die auf den Schienen wartete. Der 60- jährige Straßenbahnfahrer bemerkte den Jungen nicht. Er fuhr an, als sich der 13- Jährige vor der Bahn befand und erfasste diesen. Der Junge stürzte, blieb aber unverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

