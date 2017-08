POL-KR: Dießem: Raub mit Schusswaffen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Gestern Abend (8. August 2017) haben zwei maskierte Männer eine Spielhalle am Dießemer Bruch mit Schusswaffen überfallen. Sie erbeuteten Bargeld und ergriffen anschließend die Flucht.

Gegen 23:25 Uhr betraten zwei Männer mit Schusswaffen die Spielothek. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Kunden in der Halle. Einer der beiden forderte eine Mitarbeiterin der Spielhalle mit vorgehaltener Waffe auf, die Kasse zu leeren. Als sie dem nicht nachkam, griff der Räuber selbst in die Kasse und füllte das Bargeld in einen mitgeführten schwarzen Stoffbeutel. Anschließend flüchteten die beiden Männer unerkannt mit ihrer Beute. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Mann, der die Kasse geleert hat, ist etwa 180 bis 185cm groß und von schlanker Statur. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Sturmhaube sowie eine dunkle Kapuze. Es könnte sein, dass der Mann Handschuhe getragen hat.

Der andere Täter ist 165-170cm groß und ebenfalls von schlanker Statur. Er trug eine graue Sturmhaube. Zudem war er heller gekleidet als sein Mittäter. Beide Männer sprachen akzentfreies Deutsch.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (458)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell