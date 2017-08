POL-KR: Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld zum Feuer in kommunaler Unterkunft für Flüchtlinge (Pressemitteilung 443)

Krefeld (ots) - Wie bereits am 2. August 2017 berichtet, hat es am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der kommunalen Unterkunft für Flüchtlinge an der Tilsiter Straße im Keller gebrannt.

Nach den Ermittlungen der Polizei handelte es sich um eine fahrlässige Brandstiftung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem minderjährigen Bewohner der Unterkunft verursacht wurde.

Es gibt keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. (453)

