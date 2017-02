POL-KR: Einbrecher kommt durchs Küchenfenster

Krefeld (ots) - Am Mittwochabend (2. Februar 2017) registrierte die Polizei einen Einbruch in einem Reihenhaus an der Tackheide.

Als das an der Tackheide wohnhafte Ehepaar gegen 19:30 Uhr von einem Spaziergang in sein Reihenhaus zurückkehrte, bemerkte es, dass Schränke durchwühlt worden waren und ein Küchenfenster aufgehebelt worden war. Außerdem fehlte Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt aus dem Küchenfenster.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (107)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell