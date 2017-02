POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet

Krefeld (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch (31. Januar / 1. Februar 2017) hat ein Unbekannter versucht, in ein Mehrfamilienhaus an der Alte Gladbacher Straße einzubrechen. Zwischen 14:40 und 17:20 Uhr hebelte der Einbrecher an der Balkontür einer Hochparterrewohnung. Aufgrund der guten Sicherung blieb es beim Versuch.

Die Polizei registrierte einen weiteren Einbruch am gestrigen Mittwoch (1. Februar 2017) am Espenweg. Zwischen 17 und 20:25 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Reihenhaus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Elektrozubehör.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (104)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell