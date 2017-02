POL-KR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Krefeld - Polizei nimmt Drogenhändler fest

Krefeld (ots) - Am Mittwochmorgen (1. Februar 2017) hat die Polizei Krefeld mit Unterstützung einer Spezialeinheit in Goch eine Cannabisplantage durchsucht und zwei Männer festgenommen.

Am heutigen Morgen um 6 Uhr haben Beamte eine Fabrikhalle in einem Industriegebiet in Goch sowie das Wohnhaus des Hallenmieters in Kranenburg mit Unterstützung von Spezialkräften durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte wegen gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln beim Amtsgericht Kleve Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt.

Insgesamt stellten die Beamten rund 1.700 Cannabispflanzen aus der Fabrikhalle in Goch sicher. Dabei nahm sie einen 54-jährigen Mann fest, der die Plantage bewachte. Der 36-jährige Besitzer der Plantage wurde zeitgleich von einem Spezialeinsatzkommando in seinem Wohnhaus in Kranenburg festgenommen. Beide werden am morgigen Donnerstag (2. Februar 2017) dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (104)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell