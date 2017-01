POL-KR: Verkehrsunfall: Kind verletzt

Krefeld (ots) - Am heutigen Dienstag (31. Januar 2017) wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Drießendorfer Straße verletzt.

Um 12:35 Uhr verließ eine 35-Jährige mit ihrem Opel einen öffentlichen Parkplatz. An der Ausfahrt der Drießendorfer Straße erfasste sie auf dem Gehweg eine Vierjährige. Das Mädchen fuhr zuvor in Begleitung ihrer Mutter mit ihrem Tretroller den Gehweg der Drießendorfer Straße in Richtung Hülser Straße entlang.

Die Vierjährige geriet kurzfristig unter das Auto und wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. (100)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell