POL-KR: Stadtmitte: Polizei sucht flüchtige Ladendiebe

Krefeld (ots) - Am gestrigen Montag (30. Januar 2017) haben zwei Männer Babynahrung aus einem Drogeriemarkt an der Hochstraße entwendet und sind anschließend geflüchtet. Bei ihrer Flucht schubsten sie zwei Frauen, die sich den Ladendieben in den Weg stellten, beiseite, sodass sie leicht verletzt wurden.

Um 9:30 Uhr beobachtete eine 43-jährige Zeugin, wie zwei Männer Babynahrung in ihre Taschen steckten und diese an der Kasse nicht bezahlten. Die Zeugin teilte ihre Beobachtungen der Kassiererin mit und versperrte den Ladendieben mit einer weiteren Zeugin (51 Jahre) den Weg. Die Männer schubsten die Frauen zur Seite, wodurch diese leicht verletzt wurden.

Die Ladendiebe sind circa 30 Jahre alt und haben ein osteuropäisches Aussehen. Ein Mann ist circa 1,70 Meter groß, hat eine korpulente Statur, braune Haare und eine auffällige Narbe im Gesicht. Der zweite Täter ist circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug eine Brille sowie eine Kappe.

Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (96)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell