POL-KR: Ladendiebe mit Haftbefehl gesucht

Krefeld (ots) - Am 28.01.2017, 17:30 Uhr, fiel ein 27-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt auf dem Gahlingspfad auf. Um 20:15 Uhr wurde ebenfalls in einem Lebensmittelmarkt auf der Sternstraße ein 32-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl festgehalten. Beide wurden darüber hinaus mit Haftbefehl gesucht und nach den Festnahmen zu einer Justizvollzugsanstalt verbracht. (88)

