POL-KR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Krefeld (ots) - Am 28.01.2017, 00:15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger BMW Fahrer die Berliner Straße in westliche Richtung. Die Fahrbahnen der Berliner Straße sind durch einen Grünstreifen voneinander getrennt. Jede Fahrbahn besteht aus zwei Fahrstreifen. Er benutzte allerdings die Gegenfahrbahn und fuhr trotz Rotlicht über die Kreuzung Vadersstraße. Ein ihm mit einem Kraftwagen entgegenkommender, 26-jähriger Polizeibeamter aus Krefeld, der sich nicht im Dienst befand, meldete den Vorfall. Er wurde glücklicherweise nicht gefährdet. Der BMW Fahrer fuhr in Schlangenlinie weiter. Das Fahrzeug und der unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrer konnte an der Kreuzung Glockenspitz Ecke Schönwasserstraße auf dem Gehweg stehend angetroffen werden. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. (83)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell