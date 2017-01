POL-KR: Altpapiertonne brannte

Krefeld (ots) - Am 27.01.2017, 23:10 Uhr, zündeten Unbekannte eine blaue Altpapiertonne auf der Augustastraße in Nähe der Straße Am Röttgen an. Sie schmolz aufgrund der massiven Hitzeentwicklung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei bittet um Hinweise; Tel.: 02151 634 0. (82)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell