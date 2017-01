POL-KR: Verkehrsunfall mit einem schwer und einer leicht Verletzten

Krefeld (ots) - Am 27.01.2017, 15:01 Uhr, hielt ein 81-jähriger Opel Fahrer zunächst am STOP-Schild auf der Bruckersche Straße und fuhr dann in den Kreuzungsbereich Steeger Dyk ein. Dort kollidierte er mit einem 42-jährigen Toyota Fahrer. Dessen 40-jährige Beifahrerin wurde leicht und der Opel Fahrer schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (81)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell