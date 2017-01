POL-KR: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Krefeld (ots) - Am 27.01.2017, 14:45 Uhr, beabsichtigte eine 32-jährige Nissan Fahrerin auf dem Dießemer Bruch nach links auf ein Grundstück einzubiegen. Dabei hätte sie die beiden Fahrstreifen für den entgegenkommenden Verkehr passieren müssen. Auf dem dortigen linken Fahrstreifen hielt ein Kleintransporter an, deren Insassen ihr durch Zeichen zu verstehen gaben, dass man warten würde, um sie abbiegen zu lassen. Als sie dies tat, kollidierte sie mit einem auf der rechten Spur entgegenkommenden, 52-jährigen Audi Fahrer. Der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Kraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute die ausgetretenen Flüssigkeiten ab. (80)

