POL-KR: Bockum: Jugendliche bedrohen Mann mit Messer - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots) - Am gestrigen Donnerstag (26. Januar 2017) haben drei Jugendliche einen Jungen am Bockumer Platz geschubst und danach einen Mann mit einem Messer bedroht.

Um 15:30 Uhr beobachtete ein 47-jähriger Zeuge, wie drei Jugendliche zunächst einen Jungen in der Straßenbahn ärgerten und diesen dann an der Haltestelle Bockumer Platz schubsten. Ein älterer Mann versuchte den Jungen zu schützen und forderte die Jugendlichen auf, zu gehen. Darauf zog einer der Jungen ein Messer und bedrohte den Mann.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Wittens Gasse. Die Jugendlichen sind circa 15 und 16 Jahre alt.

Der Junge mit dem Messer ist circa 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur, trug eine dunkle Bomberjacke mit zwei weißen Streifen am Bund und grauer Kapuze sowie eine dunkle Jeans und Turnschuhe. Die anderen Beiden sind circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und waren dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht den älteren Mann, der eingriffen hat und den Jungen, der von den Jugendlichen geschubst wurde sowie weitere Zeugen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (78)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell