POL-KR: Serie von Diebstählen aus Pkw

Krefeld (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch (24./25. Januar 2017) haben Unbekannte sieben Fahrzeuge auf einem Firmengelände Am Behringshof beschädigt und Navigationsgeräte entwendet.

Zwischen 16 und 12 Uhr kletterten die Täter über den Zaun des Firmengeländes, schlugen die Seitenscheiben von sieben Autos ein und entwendeten aus sechs Fahrzeugen die eingebauten Navigationsgeräte. Es handelt sich um Autos der Marke Volkswagen und Skoda.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (75)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell