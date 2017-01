POL-KR: Verkehrsunfall mit zwei schwer und einem leicht Verletzten

Krefeld (ots) - Am 20.01.2017, 21:02 Uhr, befuhr ein 24-jähriger VW Fahrer den Dießemer Bruch in südlicher Richtung. Er beabsichtigte die Kreuzung Untergath zu queren und auf den Siemesdyk zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer von rechts kommenden, 47-jährigen Renault Fahrerin. Der VW-Fahrer, sein 27-jähriger Beifahrer wurden schwer und die Renault Fahrerin leicht verletzt. Die Straße Untergath in östliche Fahrtrichtung und die komplette Einmündung Siemesdyk mussten für die Zeit der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung bis 23:10 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (63)

