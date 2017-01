POL-KR: Altpapiercontainer durch Feuer beschädigt

Krefeld (ots) - Am 21.01.2017 wurden um 00:30 Uhr zuerst ein Brand eines Containers auf der Hochstadenstraße und 2 Minuten später ein Containerbrand auf der Parkstraße gemeldet. Beide Orte liegen ca. 300 m voneinander entfernt und in der Nähe der Einmündungen zur Langestraße. Am 22.01.2017, 18:50 Uhr, brannten ein Container auf der Carl-Sonnenschein-Straße und um 19:10 Uhr drei auf der Violstraße. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Die Polizei bittet um Hinweise: T: 02151- 634 0. (57)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell