POL-KR: Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhäusern

Krefeld (ots) - Am 21.01.2017 kletterten Unbekannte zwischen 15:30 und 22:55 Uhr auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses auf der Oberbruchstraße in der Nähe der Straße Am Bellershof und brachen dort die Tür auf. Sie gelangten in die Wohnung. Es wurde Schmuck entwendet. Im Zeitraum zwischen 17:00 und 19:00 Uhr wurde in eine weitere Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, welches sich auch auf der Oberbruchstraße in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort befindet. Hier wurde Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise: T: 02151- 634 0. (56)

