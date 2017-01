POL-KR: Zwei Wohnungseinbrüche im Bereich Dießem-Lehmheide

Krefeld (ots) - Am Freitag (20.01.2017) versuchten Unbekannte in der Zeit von 08.00 - 16.20 Uhr, die Haustüre eines Mehrfamilienhauses auf dem Lutherplatz aufzuhebeln. Dieses misslang jedoch, so dass die Tat im Versuchsstadium endete. Auf der Kölner Straße gelangten Unbekannte in der Zeit von 11.00 - 19.30 Uhr auf den rückwärtigen Balkon einer im ersten Obergeschoß gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses, hebelten die Balkontüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Täter Wertgegenstände erlangten steht bislang nicht fest. Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise oder Beratungstermine wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/ 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(54)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell