POL-KR: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme

Krefeld (ots) - Heute Morgen (20. Januar 2017) ist ein Mann in ein mehrstöckiges Gebäude am Dampfmühlenweg eingebrochen. Die Polizei konnte den Einbrecher noch im Objekt festnehmen.

Um 3:55 Uhr wurde ein Bewohner des Hauses auf Geräusche in einem Büro im Erdgeschoss aufmerksam und verständigte die Polizei. Offensichtlich hat der Täter die gläserne Haupteingangstür mit einem Stein beschädigt und sich auf diese Weise Zutritt ins Objekt verschafft. Die Polizei konnte den Einbrecher noch in den Räumlichkeiten antreffen und festnehmen. In der Bekleidung des 41-Jährigen befand sich Beute aus dem Büro.

Der einschlägig polizeibekannte Krefelder wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Richter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl. (51)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell