POL-KR: Innenstadt - Frau wehrt sich mit Pefferspray, Räuber flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Donnerstagabend (19. Januar 2017) hat ein Mann ein Geschäft an der Evertsstraße überfallen. Die Ladenbesitzerin schlug den Räuber mit Pfefferspray in die Flucht.

Gegen 18 Uhr betrat ein Mann das Geschäft und rief "Dies ist ein Überfall!" und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau holte hinter der Verkaufstheke ein Pfefferspray hervor und sprühte dem Täter damit ins Gesicht. Dieser verließ das Geschäft daraufhin ohne Beute. Ein Zeuge vor dem Geschäft sah, dass der Mann zu Fuß über die Evertsstraße in Richtung Breite Straße flüchtete.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß und von schlanker, sportlicher Statur, bekleidet mit einem dunkelblauen Anorak mit Kapuze und einer hellblauen Jeans. Er soll akzentfrei hochdeutsch gesprochen und einen Vollbart getragen haben. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Zudem soll er eine weißblaue Plastiktüte bei sich getragen haben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (50)

