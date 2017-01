POL-KR: Einbruch in Apotheke an der Uerdinger Straße

Krefeld (ots) - Am Sonntag, dem 15.01.2017, gegen 03:50 Uhr stellte ein vorbeikommender Passant die beschädigte Eingangstür einer Apotheke an der Uerdinger Straße fest und rief die Polizei. Es wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter mit einem Pflasterstein die Glastür eingeworfen, die Apotheke betreten und Schränke durchsucht hat. Das Diebesgut steht zurzeit noch nicht fest. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (36)

