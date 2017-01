POL-KR: Einbruch in Reihenhaus am Eichental

Krefeld (ots) - Gestern, am Samstag dem 14.01.2017, in der Zeit von 16 bis 22:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Reihenhauses an der Straße Eichental auf. Da die Tür nur zugezogen und nicht verschlossen war, ließ sich diese leicht öffnen. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht und alle Schubladen und Schränke geöffnet. Entwendet wurde Modeschmuck. Der/die Täter flüchteten über die Terrasse und durch den Garten in unbekannte Richtung. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (35)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell