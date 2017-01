POL-KR: Einbruch in Doppelhaus am Geschwister-Scholl-Weg

Krefeld (ots) - Gestern, am Samstag dem 14.01.2017, in der Zeit von 19 Uhr bis 21:15 Uhr schlugen unbekannte Täter mit einer Gehwegplatte die Terrassentür eines Doppelhauses am Geschwister-Scholl-Weg ein. Anschließend wurde das Haus durchsucht und ein Großteil aller Schränke und Schubladen geöffnet. Danach flüchteten der/die Täter in unbekannte Richtung. Entwendet wurden ein Laptop, ein Tablet und Schmuck. Eine Zeugin gab später an, gegen 20:45 Uhr einen lauten Knall in der Nachbarschaft vernommen, aber keine eigenen Feststellungen gehabt zu haben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (34)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell