POL-KR: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße

Krefeld (ots) - Gestern, am Samstag dem 14.01.2017, in der Zeit von 12 bis 15:30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Eingangstür einer Wohnung im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses an der Germaniastraße auf. Nachdem der Täter eine Uhrenschatulle aus dem Kleiderschrank entnommen hatte, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (33)

