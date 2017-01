POL-KR: Einbrecher in Uerdingen und Cracau unterwegs

Krefeld (ots) - Am Freitag (13.01.2017) kam es zwischen 10.00 Uhr und Samstag (14.01.2017) 00.50 Uhr zu insgesamt 4 Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet. Gleich zweimal waren Einbrecher auf der Hochstadenstraße in Uerdingen aktiv. Beides mal hebelten sie rückwärtig gelegene Fenster zweier Erdgeschosswohnungen auf und entwendeten Bargeld, Schmuck und Armbanduhren. Auf der Roonstraße in Cracau hörte die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung gegen 19.00 Uhr Geräusche aus dem Bereich des Wintergartens. Nachdem sie den Wintergarten betreten hatte, stellte sie fest, dass die Türe des Wintergartens aufgehebelt wurde. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Gegen 15.00 Uhr wurde durch einen Hinweisgeber ein Wohnungseinbruch auf der Blücherstraße gemeldet. Unbekannte nutzten die krankenhausbedingte Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus, hebelten die Wohnungstüre der im ersten Obergeschoß befindlichen auf und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde steht nicht fest.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Wenn Sie Hinweise haben oder sich beraten lassen möchten, wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (31)

