POL-KR: "Wie schütze ich mich vor einem Einbruch?" - Beratungen der Polizei Krefeld

Krefeld (ots) - Einbruchschutz - ein ganzjähriges Thema. Aus diesem Grund berät die Polizei Sie auch 2017 kostenlos und neutral. Nutzen Sie das Angebot.

Die technischen Berater des Kriminalkommissariates Kriminalprävention / Opferschutz geben Ihnen Verhaltenstipps und Hinweise zur technischen Sicherung von Wohnungen und Häusern. Neben individuellen Beratungen bieten die Experten auch Gruppenberatungen an jedem ersten Mittwoch eines Monats um 17 Uhr im Erdgeschoss an der Hansastr. 25 in Krefeld an.

Die nächste Beratung findet am 1. Februar 2017 statt.

Anmeldungen werden erbeten unter der Rufnummer 02151/634 - 4920 zwischen 07:30 und 15:30 Uhr.(30)

