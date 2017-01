POL-KR: Stadtmitte: Einbrecher scheitern an guter Sicherung

Krefeld (ots) - Am gestrigen Donnerstag (12. Januar 2017) haben Unbekannte versucht in ein Mehrfamilienhaus am Viktoriaplatz einzubrechen.

Zwischen 15 und 21 Uhr kletterten die Einbrecher über den Zaun in den rückwärtigen Garten des Hauses und versuchten, die Terrassentür der Hochparterrewohnung aufzuhebeln. Aufgrund der guten technischen Sicherung misslang der Versuch, sodass sie ohne Beute flüchteten.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Gute Sicherung bewährt sich! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Wenn Sie Hinweise haben oder sich beraten lassen möchten, wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (29)

