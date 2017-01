POL-KR: Kevelaer: Verbotene Plakate an Grundschule

Krefeld (ots) - In der Zeit von Montag bis Mittwoch (9.-11. Januar 2017), zwischen 17 und 7 Uhr, haben Unbekannte an die Fensterscheiben einer Grundschule in Kevelaer Plakate mit rechtsradikalem Inhalt geklebt. Die Plakate sind zwischenzeitlich entfernt und sichergestellt worden.

Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (27)

