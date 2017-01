POL-KR: Bockum: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Krefeld (ots) - Am gestrigen Mittwoch (11. Januar 2017) sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen und haben Elektrogeräte sowie Schmuck entwendet.

Zwischen 12:30 und 19:45 Uhr überstiegen die Einbrecher den Maschendrahtzaun und gingen auf die Rückseite des Hauses. Dort hebelten sie die Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchten sämtliche Räume.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Wenn Sie Hinweise haben oder sich beraten lassen möchten, wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (25)

