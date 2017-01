POL-KR: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Krefeld (ots) - Heute (10. Januar 2017) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Oranierring gekommen. Beide Fahrzeuge, darunter ein Streifenwagen, sind nicht mehr fahrbereit.

Um 9:30 Uhr fuhr eine 72-Jährige die Hofstraße in Richtung Oranierring. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem Streifenwagen, der den Oranierring in Richtung Blumentalstraße fuhr. Durch den Aufprall kam der Streifenwagen links von der Fahrbahn ab und kam an einem Metallschutzbügel des Mittelgrünstreifens zum Stehen.

Die Krefelderin und die Beamten blieben unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. (22)

