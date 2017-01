POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Auto ausgeschlachtet

Krefeld (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (8./9. Januar 2017) haben Unbekannte ein Auto auf dem Krüllsdyk ausgeschlachtet.

Zwischen 21 und 7:15 Uhr demontierten die Diebe die Motorhaube, Scheinwerfer und das Lenkrad des BMW. Außerdem entwendeten sie einen Laptop und ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (21)

