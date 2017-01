POL-KR: Versuchter Einbruch an der Roonstraße

Krefeld (ots) - In der Zeit von Montag, 02.01.2017, 08 Uhr und Freitag, 06.01.2017, 16 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Jalousie einer Terrassentür eines Doppelhauses an der Roonstraße hochzuschieben um dort einzudringen. Da die Jalousie durch eine Vorrichtung gesichert war, ließen die Täter offensichtlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (16)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell