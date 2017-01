POL-KR: Einbruch in Reihenhaus an der Schönwasserstraße

Krefeld (ots) - Gestern, am Freitag dem 06.01.2017, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses an der Schönwasserstraße auf. Offensichtlich wurden alle Räume des Hauses durchsucht. Ob etwas und was genau entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Anschließend flüchteten die Täter durch den Garten in unbekannte Richtung. Hinweise auf den/die Täter gibt es bislang nicht. (15) Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

