POL-KR: Fischeln: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Dienstag (3. Januar 2017) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Grundend eingebrochen.

Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster des im Erdgeschoss gelegenen Wohnzimmers auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Objekt. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (7)

