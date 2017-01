POL-KR: Einbrecher gelangten über die Garage ins Haus

Krefeld (ots) - Am gestrigen Dienstag (3. Januar 2017) sind unbekannte Täter in ein Haus am Heidedyk eingebrochen.

Zwischen 15:15 Uhr und 18:30 Uhr kletterten die Einbrecher über die Garage des Hauses an ein Fenster im ersten Obergeschoss und hebelten dieses auf. Im Haus durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen, ehe sie durch die Terrassentür im Wohnzimmer flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (6)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell