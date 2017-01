POL-KR: Raub am Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Montag (1. Januar 2017) hat ein Unbekannter einen Mann am Hauptbahnhof im Bereich des Willy-Brandt-Platzes beraubt.

Zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr befand sich ein 57-jähriger Mann vor der Tür des Hinterausganges des Krefelder Hauptbahnhofes, als er von einer unbekannten Person von hinten geschubst wurde. Der Krefelder fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Kurze Zeit später bemerkte der 57-Jährige, dass eine größere Menge Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet worden war.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (1)

