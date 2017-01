POL-KR: Einbruch in der Silvesternacht - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots) - Kurz nach dem Jahreswechsel, in der Nacht von Samstag, 31. Dezember 2016, auf Sonntag, 1. Januar 2017, hat ein Einbrecher aus einer Wohnung an der Parkstraße Bargeld gestohlen.

Der unbekannte Täter verschaffte sich zwischen 1 und 3:15 Uhr in der Silvesternacht über die Kelleraußentreppe eines Eckhauses an der Parkstraße gewaltsam Zutritt in das Haus. Der Täter durchsuchte das Erdgeschoss nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld. Anschließend flüchtete der Einbrecher.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (979)

