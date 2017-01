POL-KR: Doppelter Wohnungseinbruch: Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots) - Von Silvester auf Neujahr sind unbekannte Täter in zwei nebeneinander liegende Wohnungen an der Cracauer Straße eingebrochen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (31. Dezember 2016), 13 Uhr, und Sonntag (1. Januar 2017), 15 Uhr, über den Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Cracauer Straße gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Sie durchwühlten sämtliche Räume und gelangten dann über den Balkon an die Balkontür der Nachbarwohnung, die sie aufhebelten. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (978)

