POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Einbruch in Doppelhaushälfte

Krefeld (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28. Dezember 2016) sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Humboldtstraße eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Zwischen 13 und 18:30 Uhr kletterten die Einbrecher auf die an der Gartenmauer befindlichen Mülltonnen und überstiegen die Mauer des Wohnhauses. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten durch ein Fenster im Erdgeschoss.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (972)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell