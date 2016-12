POL-KR: Farbschmierereien in der Innenstadt

Krefeld (ots) - Am 1. Weihnachtsabend (25. Dezember 2016) hat ein Unbekannter in der Krefelder Innenstadt Graffitis an mehrere Fassaden, Garagen und Türen geschmiert.

Zwischen 22:45 Uhr und 23:40 Uhr schmierte der unbekannte Täter mit einem etwa einen Zentimeter langen schwarzen wasserfesten Stift das Signaturkürzel "ONE ??" auf Schaufensterscheiben, Hauswände, Garagentore und Türen an der Münkerstraße. Auch an der Sternstraße und am Nordwall trieb der Täter sin Unwesen. Insgesamt kam es bei der nächtlichen Farbschmieraktion so zu mindestens zwölf Beschädigungen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (966)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell