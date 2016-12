POL-KR: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme

Krefeld (ots) - In der Nacht von Dienstag (20. Dezember 2016) auf Mittwoch (21. Dezember 2016) nahm die Polizei in einem Geschäft an der Gutenbergstraße einen Einbrecher fest.

Gegen 00:50 Uhr beschädigte der 29-Jährige eine Fensterscheibe des Supermarktes und verschaffte sich so Zutritt zum Objekt. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Täter noch im Geschäftsinnenraum stellen. Der 29-jährige Mann aß zu diesem Zeitpunkt gefärbte Eier und hatte vermutlich bereits andere Lebensmittel verzehrt. Er wurde vorläufig festgenommen, aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Krefeld wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorliegen. Den Einbrecher erwartet ein Strafverfahren. (959)

