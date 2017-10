POL-DU: Homberg: Motorradfahrer fährt Auto auf

Duisburg (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Montag (9. Oktober) gegen 16:30 Uhr auf der Moerser Straße einem vorausfahrenden Auto aufgefahren. Die Fahrerin (52) des Fiat musste verkehrsbedingt anhalten. Trotz Bremsung fuhr der 17-Jährige ihr auf und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich so, dass ein Rettungswagen ihn zur Behandlung ins Krankenhaus brachte. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An dem Fiat sind im Heckbereich Lack- und Blechschäden entstanden sowie das hintere Kennzeichen abgerissen.

