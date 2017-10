POL-DU: Dellviertel: Randalierer tanzt nackt auf dem Tisch und beleidigt Beamte

Duisburg (ots) - Ein 33 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Oktober) um 2:40 Uhr in einem Studentenwohnheim am Dellplatz randaliert. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den Sachverhalt aufnehmen wollten, zog er sich aus, tanzte durch die Küche und warf mit Zwiebeln um sich. Als die Polizisten damit drohten, dass er zur Beruhigung ins Gewahrsam müsse, beleidigte er sie mit den Worten "Ihr Bullenschweine". Auf dem Weg zum Streifenwagen trat er um sich und versuchte sich, mit einer Kopfnuss gegen das Einsteigen zu wehren. Den Beamten gelang es schließlich den 33-Jährigen ins Präsidium zu bringen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Auch dabei beleidigte er den diensthabenden Arzt mit Sätzen wie "Du siehst aus wie ein Scheiß Zombie". Zur Ausnüchterung und Beruhigung verblieb er über Nacht im Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte.

