POL-DU: Rheinhausen: Autofahrer fährt Fußgänger an - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Oktober) um 1:05 Uhr auf der Schwarzenberger Straße einen 19 Jahre alten Mann und eine 17-jährige Frau angefahren. Beide waren alkoholisiert zu Fuß unterwegs und befanden sich am rechten Fahrbahnrand etwa 15 Meter von einer Einfahrt der Hausnummer 47 entfernt, als sie ein Auto touchierte und weiterfuhr. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich an der Stirn. Beide zogen sich zudem Schürfwunden an Händen und Armen zu. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder der Fahrerin machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 2800.

