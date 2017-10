POL-DU: Mittelmeiderich: Autos brennen - Polizei bittet um Hinweise

Duisburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag (9. Oktober) haben um 2:45 Uhr ein grauer Mercedes und ein blauer VW Polo auf einem Parkplatz an der Westender Straße gebrannt. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Mercedes brannte vollständig aus. Der VW Polo wurde deutlich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell