POL-DU: Aldenrade: In die Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - In der Zeit von Freitag (6. Oktober) 17:50 Uhr bis Sonntag (8. Oktober) 14:30 Uhr haben Unbekannte in das Kopernikus-Gymnasium am Beckersloh eingebrochen. Die Täter hatten mit Steinen eine Scheibe eingeschlagen und waren in das Verwaltungsgebäude eingestiegen. Sie verwüsteten mehrere Räume und knackten einen Wandtresor. Zeugen hatten das kaputte Fenster gestern entdeckt und die Polizei gerufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800.

