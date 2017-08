POL-DU: Hochheide: Zwei Familien streiten sich

Duisburg (ots) - Gestern Mittag (8. August) ist es an der Kirchstraße um 13 Uhr zwischen rund 15 Personen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Nachdem ein sechsjähriger Junge an ein Auto eines 21-Jährigen uriniert hatte, gerieten zwei Familien in Streit. Zunächst beleidigten und bedrohten sich die beiden Gruppen wechselseitig. Im weiteren Verlauf schubsten und schlugen mehrere Personen aufeinander ein. Nach Zeugenaussagen sollen dabei auch ein Messer und ein Hammer eine Rolle gespielt haben. Beide Gegenstände konnten die herbeigerufenen Beamten nicht finden. Bei dem Streit verletzten sich neun Personen leicht (Prellungen, Hämatome, Schnittverletzung), verzichteten aber auf ärztliche Versorgung. Der Golf des 21-Jährigen weist zudem eine leichte Delle am vorderen linken Kotflügel auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell